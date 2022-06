Alessandra Campêlo pede prisão de homem que queimou mulher com água quente

Manaus (AM) – A deputada estadual Alessandra Campêlo (PSC) criticou incisivamente todos os tipos de agressão e violência contra a mulher. O pronunciamento ocorreu, nesta quarta-feira (8), na Assembleia Legislativa do Amazonas.

A gota d’água foi o caso registrado no fim de semana, em Manaus. Uma mulher de 27 anos, moradora do São José, Zona Leste, foi vítima de violência doméstica. De acordo com os relatos da polícia, ela foi agredida e queimada com água quente pelo companheiro durante uma discussão.

“Mais um cabra covarde e sem vergonha, uma coisa assim absurda, isso me revolta. Eu queria falar pausadamente sobre isso, mas eu não consigo ao ver uma covardia dessa. A mulher de 27 anos estava com o filho no colo e o homem jogou uma panela de água quente nessa mulher, ela teve queimaduras de segundo grau”, disse Alessandra.

Na cola do agressor

A deputada informou que, ao saber da ocorrência, acionou a Comissão da Mulher da Assembleia Legislativa, da qual é presidente desde 2015, para buscar informações e prestar atendimento jurídico e social à vítima.

Alessandra adiantou ainda que na parte da iria pessoalmente à Delegacia da Mulher para acompanhar o caso mais de perto e trabalhar junto ao Poder Judiciário pela rigorosa punição ao agressor.

“Estou acompanhando junto à delegada Débora Mafra, que está dando apoio à Delegacia da Mulher da Região Norte, aqui de Manaus, e eu só vou descansar quando esse homem for preso. Ele tem que ser preso, ele jogou uma panela de água quente na mulher com risco, inclusive, de machucar a criança”, enfatizou Alessandra.

Em tom indignado, a deputada Alessandra encerrou sua fala mantendo o mesmo tom do pronunciamento inicial na tribuna do plenário Ruy Araújo.

“Não passarão impunes os covardes, nem pela Comissão da Mulher, nem pela Delegacia da Mulher, nem pela nossa Polícia Civil que, com certeza, está tomando as providências para que ele seja preso”, concluiu a parlamentar.

*Com informações da assessoria

