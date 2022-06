Protestos em Londres e nos EUA cobram respostas pelo desaparecimento de Bruno e Dom Phillips

No ato de Londres, representantes do Greenpeace, que organizaram o protesto, questionaram a lentidão das buscas e pediram mais recursos

Manifestações em Londres, no Reino Unido, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, cobraram respostas sobre o desaparecimento do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari, no Amazonas.

Dom Phillips, jornalista experiente que vive no Brasil há 15 anos e escreve para publicações como “The Guardian” e “Washington Post”, e Bruno Pereira, servidor de carreira da Fundação Nacional do Índio (Funai) e reconhecidamente defensor das causas indígenas, faziam, de barco, um trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Amazonas.

No ato de Londres, representantes do Greenpeace, que organizaram o protesto, questionaram a lentidão das buscas e pediram mais recursos, como helicópteros. A Marinha, que realiza as buscas junto do Exército e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, afirmou ter enviado aeronaves para ajudar no trabalho, mas a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), que também faz buscas, afirma que não houve nenhum sobrevoo na área até agora.

“Eles (autoridades) podem fazer mais, podem intensificar as buscas, colocar mais recursos para isso, e se houve alguma atividade criminosa, as pessoas buscarão justiça”, afirmou a irmã de Dom Phillips, Sian Phillips, que participou do ato.

Segurando cartazes com imagens dos desaparecidos e rosas vermelhas, o grupo pediu que o governo acelere as buscas pelos dois no Vale do Javari. Dom Phillips e Bruno Pereira desapareceram na manhã de domingo (5) quando faziam, de barco, um trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte, no Vale do Javari.

Após uma vigília na porta da Embaixada, parentes de Phillips entraram no prédio para conversar com as autoridades. O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou estar em contato com as autoridades brasileiras.

Los Angeles

Já em Los Angeles, onde acontece esta semana a Cúpula das Américas, que reúne líderes de países das Américas do Sul, Central e Norte, duas caminhonetes com imagens em telas de led de Dom Phillips e Bruno Pereira e questionando sobre o paradeiro dos dois.

Os veículos circularam pela cidade e se posicionarão também na entrada do encontro, que terá a participação do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Buscas no Amazonas

As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips continuam nesta quinta-feira (9), quando está prevista também a audiência de custódia de Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, preso na quarta-feira (8) durante as investigações com munições de uso restrito, além de chumbinhos e uma substância entorpecente.

A polícia fez buscas na residência de Amarildo em função de denúncias anônimas sobre uma suposta participação no desaparecimento. Ele nega qualquer relação com o sumiço dos dois homens.

Com informações do G1

