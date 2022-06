Suspeito de envolvimento no desaparecimento de indigenista e jornalista inglês é preso no AM

Atalaia do Norte (AM) – Amarildo da Costa de Oliveira, 41, conhecido como “Pelado”, foi preso em flagrante, na terça-feira (7), em Atalaia do Norte (distante 1.138 quilômetros de Manaus), por uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Ele é supostamente um dos suspeitos do desaparecimento do desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian.

De acordo com o delegado Alex Perez, titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Amarildo foi preso por por posse de munição de uso restrito e permitido. Com ele, foram apreendidos chumbinhos.

Segundo a jornalista Miriam Leitão no jornal “O Globo” e no Bom Dia Brasil desta quarta-feira (8), Amauri tem histórico de ameaças a indígenas.

Sobre o suposto envolvimento do homem com o desaparecimento do indigenista Bruno Araújo Pereira, da Fundação Nacional do Índio (Funai), e do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal The Guardian, que desapareceram no Vale do Javari, na Amazônia, o delegado destacou que as equipes de investigação irão apurar se a informação procede.

O caso

O desaparecimento ocorreu na região do Vale do Javari, no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael e a cidade de Atalaia do Norte (distante a 1137 quilômetros de Manaus), no Amazonas. O MPF foi informado pela União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), na manhã de segunda-feira (6), do desaparecimento dos profissionais, no extremo oeste do estado.

Por meio de nota à imprensa, o órgão informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar e acionou a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. A Marinha já confirmou ao MPF que conduzirá as atividades de busca na região, por meio do Comando de Operações Navais.

O governo federal também anunciou que vai montar uma operação no município de Tabatinga, no Amazonas, para se concentrar nas buscas. A equipe será integrada por agentes da Polícia Federal, oficiais da Marinha e do Exército, por bombeiros, servidores da Funai, Defesa Civil e Força Nacional de Segurança. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas enviou um efetivo de especialistas para reforçar a operação.

A União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja) comunicou que o indigenista e o jornalista se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe de Vigilância Indígena que se encontra próxima a localidade chamada Lago do Jaburu (perto da Base de Vigilância da FUNAI, no rio Ituí), para que o jornalista visitasse o local e fizesse algumas entrevistas com os indígenas.

