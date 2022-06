Buscas por indigenista e jornalista entram no 4º dia no Amazonas

Eles estão desaparecidos desde o último domingo (5), no vale do Vale Javari, na área do município de Atalaia do Norte

Manaus (AM) – As buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips entram no quarto dia nesta quinta-feira (9). Eles estão desaparecidos desde último domingo (5), no vale do Vale Javari, na área do município de Atalaia do Norte, no Amazonas.

O Ministério da Defesa informou que o Exército utiliza nas buscas cerca de 150 militares especialistas em operações em ambiente de selva, que conhecem o terreno onde se desenvolvem as buscas. “Além disso, a Força Terrestre apoiará a Polícia Federal com o emprego de um helicóptero, agregando mobilidade às ações interagências”, diz a nota.

Em coletiva de imprensa, na quarta-feira (8), o superintendente da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM), Leandro Almada, disse que nenhum linha de investigação é descartada, inclusive a de assassinato.

“Nós temos duas vertentes, que é a busca de desaparecidos de um lado e eventualmente a prática de crime do outro lado”, disse Leandro Almada.

Almada salientou que cerca de 250 agentes federais estão na região de Atalaia do Norte em busca dos desaparecidos, além disso, duas aeronaves, três drones e 20 viaturas foram deslocadas para ajudar nas buscas.

