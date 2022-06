Venezuelano é assassinado com 14 tiros em Manaus

Para a família, Anthony pode ter sido vítima de um latrocínio ou ter sido confundido com alguém

Manaus (AM) – O ajudante de pedreiro venezuelano Anthony José Vargas Gonzalez, de 28 anos, foi assassinado com 14 tiros na manhã desta sexta-feira (10), por volta das 7h30, na rua Antônio Sérgio Vieiralves, no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte.

De acordo com informações dos familiares, o venezuelano estava a caminho do trabalho quando foi surpreendido por criminosos em um veículo não identificado, de cor preta. Foram efetuados vários disparos de arma de fogo.

Após o crime, os suspeitos ainda levaram o aparelho celular da vítima. Para a família, Anthony pode ter sido vítima de um latrocínio ou ter sido confundido com alguém.

“Meu filho não tem problema com nada e com ninguém. Ele não era envolvido com coisas erradas, viemos para esse país em busca de melhorias na nossa vida. Acho que confundiram ele. Meu filho era um trabalhador”, relatou a mãe da vítima em entrevista à imprensa.

Testemunhas informaram que os criminosos tratavam-se de dois homens e uma mulher, sendo que esta última estaria supostamente filmando a ação. O local foi isolado pela Polícia Militar para atuação dos órgãos competentes.

Após passar por perícia, o corpo de Anthony foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

