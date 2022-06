Vídeo: desesperada ao saber da morte da filha, mãe quebra SPA em Manaus

Manaus (AM) – Uma mãe completamente desesperada quebrou a vidraça do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prevost, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, na madrugada desta quarta-feira (8), após receber a notícia da morte da filha, a pequena Safira Eloá Monteiro da Silva, 1 ano e 6 meses.

A mulher acusa o hospital de negligência médica e grita na recepção que a filha chegou bem no local. Ela quebra as vidraças da unidade e é contida por enfermeiros e funcionários do local.

A família afirma que ao dar entrada na unidade, a criança estava falando e aparentemente não tinha algo grave.

Em nota, a direção do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prevost informou que após nebulização e medicação, a criança não apresentou melhora da saturação e foi informada a necessidade de intubação, o que foi negado pela mãe da paciente. Com a negativa da mãe, os médicos realizaram novas medicações para estabilizar a paciente, porém sem sucesso.

Leia a nota na íntegra abaixo:

A direção do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) e Maternidade Chapot Prevost esclarece que a paciente, de um ano e seis meses, deu entrada na emergência da unidade com relatos de tosse, coriza e falta de ar há duas semanas, diagnosticada no primeiro atendimento médico com bronquiolite e saturação 85%.

Após nebulização e medicação, a criança não apresentou melhora da saturação e foi informada a necessidade de intubação, o que foi negado pela mãe da paciente. Com a negativa da mãe, os médicos realizaram novas medicações para estabilizar a paciente, porém sem sucesso.

Em nova tentativa, os médicos conseguiram a autorização da mãe para intubação na paciente que já apresentava saturação de 69% e quadro grave de saúde. Após a intubação a paciente teve uma parada cardíaca e mesmo com 12 manobras de reanimação a criança não resistiu, vindo a óbito.

Com a confirmação do óbito, a mãe tentou agredir a equipe médica e de enfermagem e com a ajuda de outra filha iniciaram a depredação da recepção da unidade. A situação foi controlada com a chegada da polícia.

A direção ressalta que todas as manobras de reanimação e procedimentos foram feitos para salvar a vida da criança, mas que diante do caso grave de saúde não foi possível.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta a morte da paciente e se solidariza com a dor da família.

Veja o vídeo:

Leia Mais:

Criança autista morre com suspeita de maus-tratos em Manaus

Criança morre após ter cabeça esmagada por carro em Manaus

Crianças e adolescentes de projeto dançam na Festa do Divino em Maués