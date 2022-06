Mulher é presa com munições, drogas e dinheiro no bairro Alvorada

Foram apreendidas munições de pistola calibre 380, dinheiro em espécie e materiais oriundos do tráfico de drogas

Manaus (AM) – Policiais civis do 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prenderam, em flagrante, Raymara Oliveira dos Santos, de 20 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição. A prisão aconteceu na segunda-feira (13), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da capital.

De acordo com o delegado Gesson Aguiar, titular da unidade policial, as diligências começaram para verificar uma denúncia anônima sobre o comércio ilegal de entorpecentes, naquela localidade.

“Ao chegarmos ao local, um homem começou a correr para uma área de mata, tomando rumo incerto, e Raymara correu para o quintal de uma residência, jogando um saco com drogas em um igarapé. Ela foi alcançada e presa. Verificamos que a sacola continha maconha e oxi”, informou a autoridade policial.

Ainda conforme o titular, com a autora, foram apreendidas munições não deflagradas de pistola calibre 380, R$ 42 em espécie, anotações com a contabilidade do comércio dos ilícitos, além de mil pinos de embalagem de cocaína.

Procedimentos

Raymara responderá pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munição e ficará à disposição da Justiça.

