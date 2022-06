Operação apreende mais de 700 quilos de drogas na calha do Rio Negro

Manaus (AM) – A operação Hórus realizou a apreensão de 759 quilos de drogas na manhã deste sábado (11), na comunidade Santa Maria, localizada na calha do rio Negro. Um homem, de nacionalidade colombiana, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A apreensão foi feita pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-F), em uma ação integrada com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

A ação foi deflagrada durante a operação Hórus, que faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), coordenado no Amazonas pela SSP-AM.

O reforço nas ações de policiamento nos rios do estado para combate à criminalidade é uma determinação do governador Wilson Lima.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, a ação integrada foi feita por meio de uma denúncia anônima e ressaltou o sucesso do trabalho da polícia no combate ao tráfico de drogas no interior do estado.

“Nessa madrugada, na calha do rio Negro, por meio de uma denúncia anônima, foi feita uma ação integrada com a nossa polícia. Foram apreendidos quase 800 quilos de entorpecentes, o que ocasionou um prejuízo de quase R$ 12 milhões ao crime. A operação foi exitosa, e eu quero agradecer aos policiais por mais um resultado positivo”, disse.

O subcomandante-geral da PMAM, coronel Algenor Filho, explicou que a quantidade de droga foi encontrada com o homem de nacionalidade colombiana, preso durante a ação.

“Chegando ao local, eles (policiais) fizeram a detenção de um homem de nacionalidade colombiana. E, junto com ele, foi apreendida essa quantidade de droga”, declarou.

A ação ainda contou com a participação dos agentes do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), da Companhia de Operações Especiais (COE), Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) e a Polícia Federal.

Denúncia

O general Mansur também reforçou a participação da população no trabalho policial e enfatizou a importância das informações sobre qualquer delito chegarem ao conhecimento das forças de segurança.

“A população deve continuar apoiando a Segurança Pública através das denúncias anônimas, utilizando o serviço 181 (disque-denúncia da SSP-AM), porque é muito útil para realizarmos as diligências”, ressaltou o secretário de Segurança Pública.

O 181 funciona gratuitamente e está disponível em todo o Amazonas, 24 horas por dia. A denúncia pode ser feita por meio de celular ou telefones convencionais. Não há registro do telefone do denunciante.

Operação Hórus

A ação conta com o efetivo de todo o sistema de Segurança Pública e atua nas divisas, fronteiras e rodovias estaduais, além de atuar diretamente na Base Arpão, situada no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), e na cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital), que faz fronteira entre o Brasil, Colômbia e Peru, reprimindo a rota do tráfico.

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

