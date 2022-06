Torcida organizada invade CT do Botafogo e cobra atletas

Rio de Janeiro (RJ)- A manhã desta quarta-feira (15) foi de nervosismo e tensão para os jogadores do Botafogo. Membros de uma torcida organizada do clube invadiram o CT Lonier, na Zona Oeste do Rio, e cobraram jogadores pelos resultados recentes no Campeonato Brasileiro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da invasão (veja abaixo).

Integrantes da Torcida Fúria Jovem vão no CT Lonier, cobrar postura do elenco.



A paciência com quem não tá comprometido com o projeto acabou do @Botafogo



Onde estão os jogadores Patrick de Paula, Lucas Piázon, Chay, Tchê Tchê e companhia?#Botafogo #FuriaJovem pic.twitter.com/hQRTQXjApQ — Área Botafoguense (@reabotafoguense) June 15, 2022

O Botafogo vive sua primeira crise sob o comando de John Textor na gestão e Luís Castro à beira do gramado. Há cinco jogos sem vencer e com quatro derrotas seguidas, sendo duas dentro do Estádio Nilton Santos, o time saiu do G-4, despencou na tabela e entrou na zona de rebaixamento. São 12 pontos somados.

Os torcedores entraram disparando fortes palavras por um desempenho melhor. Atletas como Diego Gonçalves, Kayque, Victor Sá e Del Piage aparecem nos vídeos conversando com os manifestantes enquanto tratavam no Departamento Médico. O restante do elenco se apresentará ao longo da tarde para a atividade no gramado.

O Botafogo volta a campo já nesta quinta-feira (16), às 16h, contra o São Paulo, novamente com mando de campo. A partida é válida pela 12ª rodada do Brasileirão. O Alvinegro ocupa a 17ª colocação na tabela – à frente apenas de Cuiabá, Juventude e Fortaleza.

