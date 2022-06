Manaus (AM) – A celebração de Corpus Christi, que ocorre desde o século 12 no calendário litúrgico do catolicismo, foi realizada em Manaus, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, na tarde desta quinta-feira (16). Após a missa campal, a procissão percorreu as avenidas Eduardo Ribeiro, 7 de Setembro, Joaquim Nabuco e 10 de Julho, no Centro de Manaus.

A tradicional procissão reuniu milhares de fiéis que, há dois anos, não podiam celebrar por conta da pandemia da Covid-19. Além dos fiéis que vieram de vários pontos da cidade, sacerdotes, ministros da eucaristia e coroinhas de várias áreas missionárias participaram do evento, visto que a celebração foi realizada apenas na catedral metropolitana.

Fiéis adorando o Santíssimo Sacramento. Foto: Luana Lima/ AET

A Irmã Salesiana, Nazaré, de 79 anos, acompanhou a programação desde o início. Após a missa, apesar da idade e das dificuldades, ela percorreu o trajeto da procissão, com muita emoção.

“Após dois anos nós estamos voltando mesmo, estamos voltando com muito entusiasmo. Nós acompanhamos a celebração desde o início, além de toda a procissão. Estou muito emocionada mesmo pois mesmo depois de dois anos estou vendo tantas pessoas aqui mostrando a sua fé nessa linda caminhada”, explicou a irmã.

O Corpus Christi é um dos principais eventos realizados pelos católicos em todo o mundo, pois celebra o Santíssimo Sacramento que representa o corpo de Cristo, bem como o sacrifício que Jesus Cristo fez pela humanidade. Diante deste elemento sagrado, muitos fiéis aproveitaram o momento para realizar sacrifícios, através de promessas feitas e por milagres alcançados.

A estudante Kaulane Victoria Souza, de 19 anos, participou da celebração. A jovem, que estava acompanhada de familiares, passou toda a programação de joelhos. Ela explicou que o sacrifício foi feito em agradecimento pelas graças alcançadas.

“Eu estou realizando esse sacrifício pela conversão dos meus pais, da minha comunidade, principalmente pelas almas dos pecadores e de todas as almas que se perdem, e também pelas vocações da santa igreja. Além disso, é uma emoção inexplicável estarmos voltando a ficar em comunhão com os irmãos da igreja, é uma emoção inexplicável”, finalizou a jovem.

Kaulane Souza, de joelhos realizando o sacrifício em agradecimento. Foto: Luana Lima/ AET

Após a procissão, um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento emocionou os fiéis que se concentraram na avenida Eduardo Ribeiro, onde a programação foi finalizada. Na ocasião, o arcebispo metropolitano de Manaus, Dom Leonardo Steiner, agradeceu a todos que participaram da celebração.

“Uma palavra de agradecimento a todos que vieram, participaram, representando todas as nossas comunidades da nossa querida Arquidiocese. Que coisa bonita, meus irmãos! Vejam a nossa igreja como ela é linda, brilhante. Uma igreja que sabe manifestar a sua fé. Queremos continuar assim, queremos continuar testemunhando, manifestando quem é Jesus para nós. E queremos também através do testemunho evangelizar”, finalizou.

A celebração ocorreu com o apoio da Polícia Militar (PM), do Corpo de Bombeiros (CB), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Guarda Municipal Metropolitana (GMM) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), que orientou os condutores que passavam pela área do evento.

Leia mais:

Arquidiocese de Manaus celebra solenidade de Corpus Christi com missa e procissão

Centenas de pessoas participam da Via-Sacra nesta sexta-feira (15) em Manaus

“Papa Francisco tem um carinho específico pela Amazônia”, diz arcebispo de Manaus nomeado como cardeal

Acompanhe a página do EM TEMPO no Facebook