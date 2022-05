“Papa Francisco tem um carinho específico pela Amazônia”, diz arcebispo de Manaus nomeado como cardeal

Manaus (AM) – A nomeação de Dom Leonardo Steiner como o novo cardeal da igreja católica pelo Papa Francisco, no domingo (29), é inédita. O arcebispo será o primeiro cardeal da Amazônia brasileira. Para ele, a indicação é significativa e reflete o interesse do Papa Francisco pela região Amazônica. O frade também pontua que colaborará com a igreja nas questões ambientais e com os povos indígenas.

Conforme o Dom Leonardo Steiner, a indicação como cardeal pelo Papa Francisco foi uma surpresa, justamente porque não recebeu nenhum documento oficial de que seria um dos 21 escolhidos como cardeal.

“Hoje de manhã [segunda-feira (30)], eu fui surpreendido com a nomeação, o Papa atual não costuma comunicar antes não. Ele apareceu na janela, na praça de São Pedro, e apresentou os nomes. Primeiro eu fiquei incrédulo, porque existe muita conversa sempre. Mas uma outra coisa é quando chega o momento da nomeação, pois ele não deu nenhum comunicado oficial” , disse.

Interesse pela Amazônia

Dom Leonardo também enfatiza que a nomeação é uma alegria para todos da Amazônia, e que o título não é apenas restrito a ele, pois a nomeação inédita do Papa Francisco expressa a importância da Amazônia para a igreja católica.

“Nós sabemos como o Papa Francisco tem um carinho específico pela Amazônia, e pelas riquezas que estão na Amazônia. O mais importante que eu vejo na reação dos bispos e de tantas pessoas que entraram em contato é a alegria de ter um cardeal na Amazônia, e que a Amazônia não ficou esquecida pelo Papa Francisco” , afirma.

Além disso, o arcebispo relembra que durante a pandemia, o Papa Francisco entrou em contato com a arquidiocese em Manaus. Assim, ressalta que, mais uma vez, o pontífice demonstra se aproximar das igrejas locais e da região Amazônica, assim como de regiões que, historicamente, são posicionadas em espaços marginalizados.

“Vejo que o papa nomeou um bispo muito jovem para a região da Mongólia, onde não chega 2 mil católicos. Então o Papa está olhando para as periferias, está olhando para os lugares onde a igreja pode ser muito viva, uma igreja que pode ir construindo sua história, como nossa igreja da Amazônia tem construído sua história” , observa.

O futuro novo cardeal destacou que buscará construir uma igreja que respeite as comunidades locais e que escute os povos indígenas.

“Uma igreja que possa achar suas expressões também celebrativas, assim como suas expressões teológicas de reflexão e adoração” , reforça.

Papa Francisco

Há anos, o Papa Francisco mostra grande preocupação pela Amazônia. Em 12 de fevereiro de 2020, o pontífice apresentou ao mundo o documento “Querida Amazônia”, o qual explana pontos importantes a respeito da biodiversidade presente no bioma e dos povos indígenas que vivem no território.

Entre os destaques, o documento aponta que os povos indígenas são os principais guardiões da floresta, que abriga um ecossistema rico em fauna e flora. Também enfatiza o papel central na floresta em relação ao equilíbrio ambiental no mundo. Dessa forma, ações de preservação são essenciais para diminuir as mudanças climáticas.

“Por conseguinte, pedimos que cessem os maus-tratos e o extermínio da ‘Mãe Terra’. A terra tem sangue e está sangrando, as multinacionais cortaram as veias da nossa ‘Mãe Terra’” , afirma o Papa Francisco em um trecho do documento.

O texto foi lançado em um período marcado pela intensificação do desmatamento na Amazônia. Entre agosto de 2019 e 31 de julho de 2020 a Amazônia perdeu 10.851 km² de floresta, conforme os dados Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em decorrência da extração ilegal de madeira e da mineração, atividades impulsionadas pela agropecuária e pelo agronegócio.

Felicitações

Após a nomeação do Papa Francisco, que ocorreu neste domingo (29), o prefeito de Manaus, David Almeida, parabenizou o arcebispo Dom Leonardo Steiner como novo cardeal da Igreja Católica.

“É com muita alegria e honra que parabenizo dom Leonardo, arcebispo metropolitano de Manaus, anunciado neste domingo como novo cardeal do Vaticano. Sua dedicação em cuidar da igreja certamente fará diferença em sua nova missão junto ao povo fiel” , disse Almeida, em suas redes sociais.

A data que celebrará a consagração de Dom Leonardo como cardeal do Vaticano está marcada para o dia 27 de agosto.

