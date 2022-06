Arquidiocese de Manaus celebra solenidade de Corpus Christi com missa e procissão

A celebração acontece na tarde desta quinta-feira (16) com missa e procissão, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento

Manaus (AM) – A Igreja Católica celebra nesta quinta-feira (16), a Solenidade de Corpus Christi. Com o tema: Eu sou o Pão da Vida (Jo 6,24), a atividade que é promovida pela Arquidiocese de Manaus, por meio da Catedral Metropolitana, acontece nesta tarde com missa e procissão, seguida de adoração ao Santíssimo Sacramento.

Ano passado a celebração foi marcada pela participação de agentes pastorais, movimentos e organismos, além dos fiéis. Todos seguiram o distanciamento social, uso de máscara e álcool gel. Apenas 30% da capacidade total da igreja foi ocupada, respeitando as medidas restritivas. Foi realizada a procissão com Jesus Eucarístico nas pontes erguidas na Praça da Matriz devido à grande cheia. O Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner e o bispo Auxiliar Dom Tadeu Canavarros conduziram o momento.

Tapete de Corpus Christi

Em Manaus algumas paróquias realizam a confecção dos tapetes de Corpus Christi. Entre elas está a Paróquia Santa Rita de Cássia, que desde 2019 junto a Pastoral Vocacional, comunidades, serviços e movimentos, se unem para fazer os tapetes. No primeiro ano foram feitos 8 desenhos, com serragem, sal e outros materiais. O responsável pela produção dos tapetes, Gabriel Tomé, destaca que este ano o tema dos desenhos é sobre “Vocação”.

A programação Arquidiocesana inicia às 16h30 com Celebração Eucarística presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, às 17h30 dará início da Procissão, com parada para bênção aos doentes em frente ao Hospital Beneficente na rua – Dez de Julho. Após a procissão acontece a Adoração ao Santíssimo Sacramento e bênção solene.

Você acompanha a transmissão da Solenidade de Corpus Christi 2022 pela Rádio Rio Mar FM 103,5.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

MPAM acompanha TAC para regularizar área de obra irregular da arquidiocese de Manaus

Corpus Christi: agências bancárias não abrem nesta quinta-feira (16)

Veja como fica o trânsito por conta das celebrações de Corpus Christi em Manaus