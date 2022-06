Lancha de Bruno e Dom é encontrada no Amazonas

Manaus (AM) – A lancha do indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips foi encontrada, no último domingo (19), após várias buscas, na região do Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte, no interior do Amazonas.

Conforme informações da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, emborcada com seis sacos de areia para dificultar a flutuação, a uma distância de 30 metros da margem direita do rio Itacoaí, nas proximidades da comunidade Cachoeira. O local foi indicado pelo Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, preso no sábado (18).

Conforme o delegado Alex Perez, titular da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte, foram quase cinco horas de operação. Além do casco da lancha, também foram encontrados um motor Yamaha 40 hp, 4 tambores que eram de propriedade do Bruno, sendo 3 em terra firme e 1 submerso.

Participaram das buscas equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Marinha do Brasil e do Corpo de Bombeiros.

