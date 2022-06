Wilson Lima e David Almeida alinham reforma da feira da Japiinlâdia

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, assinam a ordem de serviço para início da obra de reforma da Feira Municipal da Japiinlândia, na rua Portugal, na Zona Sul da capital. A assinatura aconteceu nesta segunda-feira (20) e essa é a quarta das 32 feiras e mercados que vão ser reformados.

Os recursos do Governo do Amazonas serão repassados para a prefeitura e, na reforma da feira da Japiinlândia, serão investidos mais de R$ 680 mil. Os serviços contemplam a execução dos seguintes serviços: reforma geral na cobertura, nas instalações elétricas e pintura interna e externa.

Segundo a prefeitura, a Feira Municipal da Japiinlândia abriga 93 permissionários. Surgiu como uma feira comunitária na década de 1970 e foi construída, efetivamente, pela Prefeitura de Manaus em 1990. Desde então, nunca passou por reforma (mais de 30 anos). Possui 2.511m² de área construída, gerando cerca de 290 empregos diretos e mais de 8.400 indiretos.

Modernização das feiras

Para dar nova cara, mais dignidade aos feirantes e conforto para a população que compra nos espaços, o Governo do Amazonas, por meio da Unidade Gestores de Projetos Especiais (UGPE), e a Prefeitura de Manaus firmaram convênios para revitalização de 32 feiras e mercados da capital amazonense. São R$ 24,8 milhões de recursos dos cofres estaduais e R$ 496,1 mil oriundos do município.

Os serviços envolvem a reforma da cobertura e da estrutura metálica, pintura, reforma de pisos e paredes, entre outras melhorias. A revitalização dos espaços vai contribuir para o desenvolvimento social e econômico da cidade, para o bem-estar da população, além de proporcionar a melhoria das feiras de Manaus, que durante muito tempo ficaram sem manutenção.

No pacote de reformas contempla as três grandes feiras de Manaus – Manaus Moderna, Feira Municipal da Banana e Feira Municipal da Panair, na Zona Sul. Feiras de bairros tradicionais também estão contempladas. É o caso das feiras da Japiinlândia e, ainda, do São Francisco, e o Mercado Municipal Dr. Jorge de Moraes, em Educandos, na Zona Sul.

