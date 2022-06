Wilson Lima e David Almeida assinam convênio para implantar novo Terminal Rodoviário de Manaus

Governo do Amazonas vai repassar mais de R$ 13 milhões para a Prefeitura de Manaus adequar e adaptar o T6

Manaus (AM) – O governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida assinaram, nesta segunda-feira (20), um convênio que permitirá a implantação do novo Terminal Rodoviário de Manaus.

O Governo do Amazonas vai repassar mais de R$ 13 milhões para a Prefeitura de Manaus realizar obras de adequação e adaptação do Terminal de Integração de Ônibus Urbano (T6), no bairro Lago Azul, zona norte, que dará lugar à nova e moderna rodoviária.

O convênio foi assinado na avenida Torquato Tapajós, no entroncamento com a avenida do Turismo, na área onde será construído o Terminal de Integração 7 (T7).

“Isso aqui é resultado desse encaminhamento entre prefeitura e também Governo do Estado, para que a gente possa melhorar, sobretudo, a mobilidade aqui na nossa capital”, disse o governador.

No valor de R$ 13,7 milhões, o convênio que vai permitir a implantação do novo Terminal Rodoviário de Manaus está sendo executado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais do Governo do Amazonas (UGPE) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana de Manaus (IMMU).

Já a construção do T7 será feita por execução direta do Município.

“Eu me uni ao governador em prol do benefício para a população da cidade de Manaus, o governador estende sua mão para a população da capital”, destacou o prefeito.

De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, o novo Terminal Rodoviário de Manaus irá realizar as operações de transporte intermunicipal, interestadual e internacional.

A nova rodoviária integra o pacote de Mobilidade Urbana previsto no Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

Ao todo, o governo estadual vai repassar R$ 580 milhões à Prefeitura para projetos e obras diversas na capital.

O pacote de Mobilidade Urbana engloba os convênios que garantem o Passe Livre Estudantil, o programa Asfalta Manaus e a aquisição de ônibus elétrico para a capital, todos já vigentes; e os seguintes convênios em tramitação: construção dos complexos viários da Rotatória do Produtor, na zona leste, e da avenida Governador José Lindoso (avenida das Torres) com a Barão do Rio Branco, zona norte, e de requalificação viária na Efigênio Sales, zona centro-sul.

*Com informações da Agência Amazonas

