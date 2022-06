David Almeida e Wilson Lima fiscalizam obras do ‘Asfalta Manaus’ na Zona Norte

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, e o governador do Amazonas, Wilson Lima, fiscalizaram, na manhã desta quarta-feira (8), três frentes de trabalho do programa “Asfalta Manaus”, em bairros da Zona Norte da capital amazonense. A previsão do programa é recuperar mais de 10 mil ruas.

Em um mês, as equipes já realizaram o recapeamento de mais de 500 vias. David Almeida destacou que, com a celeridade dos serviços no bairro Colônia Terra Nova, as ruas sem atenção do município estão ficando no passado, e que as ações levam o novo asfalto às diferentes zonas da cidade.

“Hoje, com a parceria da Prefeitura com o governo do Estado, estamos recuperando 70 ruas. Vale ressaltar que dessas 70, 50 já foram totalmente recuperadas, e estamos aqui nesta manhã de muito sol fiscalizando esse trabalho, que vem trazendo muitos benefícios à população da cidade de Manaus. Estamos com muitas frentes de trabalho e, diariamente, eu tenho andado pelas ruas de Manaus com o governador, com os secretários, fiscalizando pessoalmente a boa implementação das obras”, disse Almeida.

Prefeito e Governador receberam o carinho dos moradores. Foto: Divulgação/Semcom

Em seguida, o prefeito acompanhou os serviços de infraestrutura realizados na rua Delfi e na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, onde 32 ruas já foram recapeadas e 180 estão prestes a receber melhorias.

Simultaneamente, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham no recapeamento da rua Jasmin e no beco Curimatã, no bairro Santa Etelvina.

“Estamos acompanhando mais um dia de trabalho do ‘Asfalta Manaus’ e olhando para quem mais precisa, e é nessas áreas que se concentram a maior quantidade de problemas. Quem ganha com a parceria da prefeitura e do governo do Estado é a população”, ressaltou Wilson Lima.

Foram mais de 500 vias asfaltadas, até o momento. Foto: Divulgação/Semcom

*Com informações da assessoria

Leia mais:

‘Asfalta Manaus’ começa recapear ruas das zonas Norte e Centro-Oeste de Manaus

‘Asfalta Manaus’ chega com recapeamento às ruas do Novo Israel

Novas obras do ‘Asfalta Manaus’ são vistoriadas por Wilson Lima e David Almeida