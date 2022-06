Torcedores ‘clamam’ por Sebastião Júnior após Garantido não se sair bem na 1ª noite

Parintins (AM) – Torcedores do boi Garantido pedem que a diretoria do bumbá coloque o levantador de toadas Sebastião Júnior na arena neste sábado (24) e na terceira e última noite de apresentação, no domingo (25).

O pedido veio após o boi da Baixa do São José não se sair bem na primeira noite do festival, sendo “engolido” pelo Caprichoso, que teve uma apresentação gigantesca e cheia de surpresas. Pela programação, Sebastião só irá se apresentar na última noite do festival.

Para os torcedores, o Garantido estava desorganizado e não evoluiu no bumbódromo, deixando a desejar. A “galera”, conforme vários comentários na página oficial do vermelho e branco, foi quem segurou a apresentação.

“Amo meu boi Garantido, mas ontem fiquei decepcionada, coloquem já o Sebastião Júnior no lugar que é dele. Vocês não imaginam como foi sentida a ausência dele na arena, foi uma apresentação muito fraca, se não podem esquecer o título, como já disse, amo meu boi, mas não podemos fechar os olhos para tudo. Atenção no tempo da apresentação, Isabelle foi engolida pela batucada, Davi errando demais e esquecendo a letra, desse jeito não dá. Acordem urgente” , escreveu um internauta.

Garantido excedeu 13 segundo do tempo limite de apresentação, de 2h30 minutos, o que não deixou a cunhã-poranga Isabelle Nogueira terminar a apresentação.

“Queremos o Sebastião, pelo amor de Deus, hoje e amanhã. Acaba com essa marmota de vários levantadores, Garantido. O Sabá é o nosso levantador! David tem uma história com nosso boi, porém não tem mais como defender o item. O Edilson não quero nem comentar, que eu não espero nada dele. Ontem, toda a nossa evolução foi prejudicada pela performance do David” , escreveu outro torcedor.

Além de Sebastião Júnior, Márcia Siqueira, David Assayag e Edilson Santana são levantadores de toadas do Garantido.

“Até que momento vão insistir em quatro levantadores? Muito dinheiro e alegorias com o mínimo acabamento, sem mencionar o tamanho das mesmas, itens perdidos no tempo, evolução do boi horrível (não era ensaio técnico, é arena e tem julgamento). Sem a mínima interação com a galera que sempre é a mais prejudicada. Obrigado Direção Geral do Espetáculo” , criticou outro.

O tema do boi do coração deste ano é “Amazônia do Povo Vermelho”. Neste sábado (24), ele irá encerrar a noite de apresentação.

