Deborah Secco sobre Parintins: “É a coisa mais linda do mundo”

Em entrevista ao titular da coluna Metrópoles durante o Festival de Parintins, que aconteceu na última sexta-feira (24), no Amazonas, Deborah Secco revelou que nunca havia visitado o local e que esta primeira vez tinha superado todas as sua expectativas. A atriz gostou tanto do festival que prometeu trazer a filha Maria Flor e o marido com ela no ano que vem.

“Fiquei arrepiada. É coisa mais linda do mundo ver uma festa tão cultural e que representa tanto o nosso país. Eu quero voltar o ano que vem e já quero trazer a Maria Flor e o Hugo” , disse Deborah.

Questionada se enxergava alguma semelhança entre o Festival de Parintins e o espetáculo do Carnaval, a atriz externou que ambos são eventos incríveis, mas aponta que a festa do Amazonas consegue ser ainda maior: “É algo sobre o nosso povo originário, sabe? É sobre a Amazônia e o coração do Brasil. É tudo tão forte que estou sem palavras; estou completamente extasiada”.

“Eu e minha assessora choramos assistindo às apresentações, é muito forte isso daqui. Muito incrível. Às vezes a gente dá tanto valor a locais fora do país, né? mas isso aqui é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Se você puder, não deixe de conhecer e prestigiar a nossa cultura e o nosso país”, finalizou.

*Com informações do Metrópoles

