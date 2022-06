Programa ‘Nosso Centro’ é apresentado durante Tribuna Popular na CMM

Durante a sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) desta quarta-feira (29), a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), fez apresentação aos vereadores do programa “Nosso Centro”, lançado pela gestão do prefeito David Almeida em 2021.

O assunto foi tema da Tribuna Popular, a convite do vereador William Alemão (Cidadania), contando com a participação do diretor-presidente do Implurb , engenheiro Carlos Valente.

O “Nosso Centro” visa o resgate econômico da área, envolvendo ações de economia, turismo, história, empreendedorismo, cultura, arte e habitação. São três eixos de atuação: “Mais Vida”, “Mais Negócios” e “Mais História”.

Antes da apresentação do “Nosso Centro”, Valente falou um pouco sobre a administração frente ao Implurb, mostrando índices e indicadores do órgão, como número de alvarás de construção, certidões de Habite-se expedidas, volume de área construída e detalhes do licenciamento urbano.

Nas ações de revitalização previstas, os vereadores puderam conhecer mais detalhes da primeira grande área vertical de entretenimento, lazer, contemplação e negócios às margens do rio Negro, no início da avenida 7 de Setembro, na ilha de São Vicente, a ser construído pela Prefeitura de Manaus, o parque Mirante da Ilha.

“As intervenções celebram as histórias do centro histórico e seu patrimônio, visando devolver a vibração do movimento de residentes e visitantes do Centro, com mais lazer, negócios, cultura, atividades e eventos públicos. São ações da gestão do prefeito David Almeida, que têm o objetivo de dar melhor qualidade de vida e que no futuro terão muitas atividades voltadas ao turismo, gastronomia, artesanato, entre outros”, disse Carlos Valente.

O vereador William Alemão, autor do convite para a tribuna, é presidente da 10ª Comissão de Turismo, Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda da CMM.

“Temos o desafio de retomar a pujança do Centro e ajustar o espaço, para que as pessoas possam ter espaços públicos de qualidade e onde contemplem a beleza da natureza e do nosso rio, equilibrando com o comércio, habitação e patrimônio”, comentou o engenheiro.

O parlamentar Antônio Peixoto (Pros) aproveitou para comentar sobre a ousadia do programa e a expectativa de que os projetos possam ser executados dentro dos cronogramas, para que a população tenha acesso às inovações urbanas e reabilitação na região da capital, no mais breve tempo possível.

*Com informações da assessoria

