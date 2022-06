Prefeitura homologa concurso para Procurador Autárquico

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Manaus Previdência, realizou a homologação do concurso público para o cargo de Procurador Autárquico (edital 01/2021). A publicação foi disponibilizada na última sexta-feira (24), no Diário Oficial do Município (DOM), edição 5.370, página 41.

A partir da homologação, o concurso da Manaus Previdência, organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC), seguirá com as próximas fases de nomeação e, posteriormente, convocação do candidato habilitado para a vaga inicial de Procurador Autárquico, que tem remuneração base de R$ 7.409,37, além da gratificação de procuratório de R$ 5.730,50, totalizando R$ 13.139,87.

A classificação final do concurso tem nove candidatos, dessa forma, é importante ressaltar que, inicialmente, o edital disponibiliza uma vaga para o cargo imediato, destinado ao primeiro colocado da lista, além disso, os candidatos seguintes estarão no cadastro reserva (enquanto o concurso estiver válido) para, no caso de vacância, ser preenchida.

“Nossa expectativa é que os novos servidores venham somar esforços ao trabalho já desenvolvido pelos veteranos e, dessa forma, possamos nos manter como referência nacional em gestão de regime próprio e seguir em frente para alcançar nossa visão, que é ser uma Previdência digital, acessível a todos os segurados e beneficiários até 2025. A consolidação do quadro efetivo de servidores de carreira previdenciária é de suma importância para manter o histórico de qualidade do serviço prestado pela autarquia, além de garantir a continuidade e o padrão de excelência técnica” , disse a diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon.

