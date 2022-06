Incêndio deixa casa parcialmente destruída na zona Norte de Manaus

De acordo com testemunhas, as chamas se propagaram rapidamente e atingiram toda a parte da frente do imóvel

Manaus (AM) – Um incêndio ocorrido no início da tarde, por volta das 12h30, desta quinta-feira (30) destruiu parcialmente uma casa de alvenaria na rua Júlia Vasconcelos no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus.

Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado o incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) que atuam no Posto Sumaúma, se deslocaram até a ocorrência e contiveram as chamas. Ninguém ficou ferido e apenas danos materiais foram constatados. A equipe da Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel que era alugado.

A proprietária da casa, segundo os bombeiros, desconfia de incêndio criminoso, mas apenas a perícia poderá indicar a causa do incêndio.

Outro caso

Há 13 dias, outro incêndio foi registrado na rua Álvaro Braga, conjunto Jardim Amazonas, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações apuradas no local, na residência havia um casal de idosos que foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto com pequenos ferimentos causados pelo incêndio. Eles trabalham com vendas de marmitas.

Quando sentiram o cheiro do gás na cozinha, logo acionaram o Corpo de Bombeiros. Porém, quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta da residência e os moradores perderam tudo o que estava na cozinha.

Haviam também quatro botijões de gás no andar superior do estabelecimento, que não chegaram a explodir pela ação rápida dos profissionais de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada para saber qual a origem do incêndio.

O que fazer em situação de incêndio?

Quando a casa for incendiada é necessário, antes de tudo, que a família saia em menor tempo possível da casa, ligara para o Corpo de Bombeiros e aguardar longe da residência. É viável que os profissionais responsáveis assegurem que o fogo foi extinto, reconheçam as áreas estabelecidas como zonas de segurança e identifiquem a gravidade do incêndio.

Nunca entre em uma propriedade após um incêndio sem a certificação destes quesitos, pois caso a propriedade tenha sido muito danificada, você pode não ter a permissão de entrar.

Para quem devo ligar após o incêndio?

É muito importante contatar a família, citando as suas condições e dos demais residentes. Informe-os acerca do ocorrido e das demais informações necessárias.

Acione o seguro imediatamente, pois este não irá, automaticamente, saber do evento e entrar em contato com você. Isto irá assegurar o pagamento de suas despesas emergenciais de alojamento e de alimentação, além de prestar algumas opções de limpeza para sua propriedade.

A companhia de seguros não é a única que poderá lhe prestar auxílio. Existem diversas instituições particulares e ONG’S. A Cruz Vermelha, por exemplo, oferece serviços de acolhimento aos que perderam suas casas.

