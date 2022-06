“Acabou tudo”, diz morador afetado por incêndio no Parque das Garças, em Manaus

Manaus (AM) – Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência, tipo kitnet, onde moravam três famílias. O acidente aconteceu na rua Cravos da Índia, bairro Parque das Garças, Zona Leste de Manaus, nesta segunda-feira (20).

Foto: Bianca Ribeiro

Segundo informações de um dos moradores, identificado como Joaquim, o incêndio começou quando ele não estava em casa. Ele foi informado por vizinhos, que ligaram avisando sobre o ocorrido.

O corpo de bombeiros foi acionado, chegou ao local e controlou o fogo. De acordo com o seu Joaquim, dono da residência, que trabalha com reciclagem, não se sabe a origem do incêndio. O Corpo de Bombeiros fará uma perícia para informar o resultado. Além disso, as três famílias que moravam no local perderam tudo.

Em um vídeo enviado, que circula nas redes sociais, é possível ver a proporção que o fogo tomou.

Vídeo que circula nas redes sociais, pode-se ver o momento do incêndio. Imagens: Reprodução

Seu Joaquim informou que ficou apavorado com a perda total de seus pertences.

“Eu não vi o início porque eu tinha acabado de sair para fazer uma entrega de material, de reciclagem que eu trabalho. [Foi] quando me ligaram para falar que minha casa estava pegando fogo e eu pensei que não era verdade. Quando eu me aproximei, que vi o fogo, a fumaça, eu fiquei apavorado, não tenho mais nada, nada, nada. Acabou tudo”, lamentou.

Quem quiser ajudar o seu Joaquim, e as outras famílias vítimas deste incêndio, com roupas, alimentos ou outras formas de doações, entre em contato com o número (92) 99961-0686.

