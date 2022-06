Incêndio atinge residência no Parque 10 e causa pânico em moradores

Manaus (AM) – Um incêndio tomou conta de uma residência, na manhã desta sexta-feira (17), na rua Álvaro Braga, conjunto Jardim Amazonas, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com informações apuradas no local, na residência havia um casal de idosos que foram levados ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto com pequenos ferimentos causados pelo incêndio. Eles trabalham com vendas de marmitas.

Quando sentiram o cheiro do gás na cozinha, logo acionaram o Corpo de Bombeiros. Porém, quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já haviam tomado conta da residência e os moradores perderam tudo o que estava na cozinha.

Foto: Maiara Ribeiro

Haviam também quatro botijões de gás no andar superior do estabelecimento, que não chegaram a explodir pela ação rápida dos profissionais de segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma perícia será realizada para saber qual a origem do incêndio.

Veja o momento do incêndio no vídeo abaixo:

Vídeo: Divulgação

