Manaus tem alta de 110% com novas certidões de endereço expedidas em junho

Manaus (AM) – O Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) expediu 231 Certidões de Endereço no mês de junho, uma alta de 110% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram emitidos 110 documentos. A certidão é usada para quem precisa comprovar o endereço oficial, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. A primeira via da certidão é gratuita.

A certidão é um documento legal, no qual é oficializado o endereço do imóvel no espaço geográfico do município de Manaus, fazendo a atualização do endereçamento conforme a lei vigente.

Quem precisa da comprovação deve consultar no site implurb.manaus.am.gov.br, na seção “Lista de Documentos”, o que precisa apresentar para fazer o pedido.

Com o requerimento padrão preenchido e com os documentos exigidos, todos digitalizados, o solicitante deve enviar o pedido para o atendimento para o endereço [email protected].

Documentação

Para solicitar o documento, é preciso apresentar requerimento padrão específico da Certidão de Endereço; documentos que identifiquem a matrícula do IPTU; contrato de compra e venda ou outro documento que comprove a posse do imóvel; comprovante de residência; croqui de localização (pode ser feito à mão); contrato de locação, quando for imóvel alugado; contrato social, quando se tratar de empresa. Os documentos devem ser apresentados originais digitalizados.

“Caso o requerente tenha dúvidas quanto à formalização do processo, pode entrar em contato direto com a Gerência de Mobilidade Urbana (GMU) pelo e-mail [email protected]. ou ligando para o 3625-6582, das 8h às 16h, exceto feriados e pontos facultativos”, informa a gerente do GMU, arquiteta Carolina Azevedo.

