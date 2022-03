Manaus (AM) – Um sonho para muitos, o título de posse definitiva foi entregue, nesta segunda-feira (21), para moradores do Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Esta é a primeira entrega de títulos definitivos de 2022, e cerca de 300 moradores devem receber, presencialmente, as equipes da Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT) até esta quarta-feira (23).

A ação inédita permitiu ao Governo do Estado chegar mais perto da população e realizar sonhos. Para José Irene, de 62 anos e morador do bairro há 23, a ação de hoje é a conquista de um sonho para toda a família. Ele conta que teve um tempo de espera grande, mas que finalmente foi realizado pelo governo Wilson Lima.

Essa ação veio concretizar um sonho que é antigo, que é a aquisição do nosso título definitivo de nossas terras. Demorou, mas é como ele fala. O trabalho fala pela gente. A gente só tem a agradecer a ação do Wilson Lima nesse momento. É uma conquista que, a partir de hoje, passa a ser realmente da minha família, dos meus filhos, da minha esposa e também do meu neto”, afirmou o morador.

Para Luciana Machado, o trabalho que o Governo do Estado está realizando por meio da SECT confirma a fala dos moradores de que a regularização fundiária é um sonho e uma realização muito esperada por todos.

“O título definitivo é a prova de propriedade que aquela casa pertence àquela pessoa. Hoje a SECT está regularizando a situação fundiária dessas pessoas. É a realização de um sonho ter a casa regularizada, assim como a casa própria”, afirmou a secretária executiva.

História de luta

Moradora do Monte das Oliveiras há 30 anos, Maria Sebastiana, de 59 anos, mostra com orgulho páginas de um jornal de 1991, em que narra a luta dos moradores para a conquista da moradia. Hoje, ela comemora e diz estar muito feliz.

“Na época em que a gente veio para cá era uma invasão. Todas as pessoas faziam seus barracos, e tinha aquela ameaça de que amanhã iriam derrubar. Foi muito difícil porque tem muitas pessoas que moram há muitos anos e não conseguem, né? Eu esperei 30 anos e graças a Deus eu consegui, estou muito feliz”, declarou a moradora.

Irregularidades

Os moradores do Monte das Oliveiras já tinham recebido títulos no passado, mas foram emitidos com irregularidades por governos anteriores. A SECT realizou um trabalho minucioso para identificar esses erros, como o número de matrícula, que impossibilitou o registro em cartório na época, tornando o documento sem valor legal. Agora todos os moradores contemplados têm o documento totalmente legalizado e regularizado.

“Por determinação do governador do Amazonas, Wilson Lima, as entregas vão ser divididas em três dias e em três rotas diferentes. Estamos entregando de casa em casa e informando tudo de que eles precisam ter conhecimento. Entregar corpo a corpo e ter conhecimento do que realmente as pessoas precisam é uma forma inédita e uma forma de mostrar que o trabalho está sendo feito”, declarou a secretária executiva.

*Com informações da assessoria

Fotos: Tácio Melo/Secom

Edição Web: Bruna Oliveira

