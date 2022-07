Rede de drenagem profunda é recuperada no Manoa

A importante via é rota de tráfego do transporte coletivo e liga o bairro Cidade Nova ao Monte das Oliveiras

Manaus (AM) – A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) intensifica, nesta terça-feira (5), as obras de recuperação de uma rede de drenagem profunda, na rua 3, bairro Manoa, zona Norte da capital.

A estrutura estava há aproximadamente 20 anos sem manutenção.

A importante via é rota de tráfego do transporte coletivo e liga o bairro Cidade Nova ao Monte das Oliveiras.

Com o desgaste e a falta de manutenção, uma cratera se formou, comprometendo a trafegabilidade da rua.

No local, as equipes trocam as tubulações rompidas e antigas, por tubulações mais resistentes e modernas, mais de 15 metros do novo equipamento são implantados para uma solução definitiva na área.

Uma equipe com oito funcionários da Seminf executa com celeridade a obra de recuperação da drenagem que, ao ser finalizada, receberá o serviço de recuperação asfáltica, para devolver a trafegabilidade da via.

Para o engenheiro responsável pela obra de infraestrutura, Érico Braga, a atuação imediata foi necessária, para realizar a recuperação e manutenção da rede de drenagem.

“Essa tubulação foi implantada na entrega do bairro, há mais de 20 anos e nunca houve manutenção. Na ocasião, a tecnologia era outra. Estamos fazendo a substituição dos tubos por uma tecnologia mais moderna, que vai garantir o fluxo correto das águas pluviais e resolver o problema da drenagem na área, proporcionando uma maior durabilidade ao serviço, como determina o prefeito David Almeida e o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Júnior”, concluiu Braga.

As obras de recuperação de drenagem têm sido uma prioridade, determinada pelo prefeito David Almeida.

As equipes da Seminf estão atuando, tanto em infraestrutura das vias quanto nos rompimentos de drenagens na cidade, implantando tecnologias mais modernas, para solucionar, em definitivo, o problema dos alagamentos.

*Com informações da assessoria

