Manaus (AM) – As obras da nova rede de drenagem profunda, na avenida Jornalista Umberto Calderaro Filho, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul foram concluídas na manhã deste domingo (24). O local foi afetado, após fortes chuvas, que causaram uma fundamento de um trecho da pista e, por consequência, uma cratera na quarta-feira (20). As obras foram realizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Um efetivo de cem servidores, tratores e retroescavadeiras participaram, de forma emergencial, com uma força-tarefa, realizando as obras de implantação de uma tubulação em PVC, mais moderna e ideal para pistas e áreas com grandes impactos de veículos pesados.

Há aproximadamente 10 anos o local vinha apresentando problemas de rompimentos, e todas às vezes foram realizadas obras paliativas. Diante da necessidade de corrigir o problema de forma eficaz, o titular da Seminf, Renato Júnior, e a equipe de engenheiros da pasta, apresentaram ao prefeito David Almeida, uma ação com nova tecnologia eficiente e duradoura.

“Graças a Deus as chuvas cessaram e nossas equipes trabalharam incansavelmente nesses quatros dias na implantação de uma nova rede de drenagem, que de forma definitiva irá sanar o problema nessa área, que já era corriqueiro. A gestão do prefeito David Almeida, não irá trabalhar com obras paliativas, a população já está cansada de ter problemas sempre nas mesmas áreas. Dessa vez nos empenhamos e buscamos soluções definitivas para esse problema”, enfatizou Renato.

Ainda segundo ele, por se tratar de uma das principais avenidas da cidade, de intenso movimento, os trabalhos impactaram a circulação no local, mas a obra foi extremamente necessária e realizada em um curto espaço de tempo, para liberar o tráfego de veículos.

Trânsito

Durante todo o serviço, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) monitoraram o trânsito na área, e posteriormente outra equipe do instituto iniciou a implantação de sinalização da via, liberando a avenida para a circulação total de veículos.

“A Umberto Calderaro é uma avenida de muito movimento e a sinalização é necessária, para garantir a segurança e organização do trânsito, por isso tratamos de providenciá-la de imediato. Nossos agentes estiveram no local desde o início da obra organizando o trânsito”, pontuou o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

* Com informações da assessoria

Leia mais

Obras seguem para recuperar rede de drenagem na avenida Umberto Calderaro

Colônia Oliveira Machado tem rede de drenagem recuperada

Avenida Umberto Calderaro será interditada para obras emergenciais