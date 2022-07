TJ-AM conclui que Bruno e Dom morreram por defenderem direitos dos indígenas no AM

Manaus (AM) – O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) informou nessa quinta-feira (7), que concluiu que a motivação do homicídio do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Philips, ocorrido no mês passado estaria relacionada diretamente com os direitos indígenas.

A magistrada Jacinta Silva dos Santos, titular da Comarca de Atalaia observou que o relatório das investigações realizadas pelas Polícias Civil e Federal, e que consta nos autos processuais e concluiu sobre a motivação do crime.

A Juíza em decisão judicial, declinou da competência para a Justiça Federal do processo. Além disso, o Ministério Público também ponderou sobre as informações apresentadas no relatório e pediu a declinação da competência para a Justiça Federal.

“Essas informações não constavam anteriormente nos autos, o que permitia, portanto, a atuação do Juízo estadual nesse processo”, explicou a juíza.

No final da tarde da última quarta-feira (6) houve um pedido das autoridades policiais que estão à frente das investigações para que a Justiça convertesse a prisão temporária de três investigados em prisão preventiva. Esse pedido deverá ser analisado agora pela Justiça Federal, caso aceite a declinação de competência.

