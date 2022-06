Reconstituição dos assassinatos de Bruno e Dom continua nesta quinta-feira (30)

A reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips seguem no Vale do Javari, em Atalaia do Norte, no interior do Amazonas. Um dos suspeitos de participação no crime, Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, foi levado novamente para as áreas do crime nesta quinta-feira (30).

Na terça-feira (28), quando começou a reconstituição, a Polícia Federal fez uma simulação com a lancha utilizada por Bruno e Dom e com a embarcação usada pelos suspeitos, no dia do crime.

Já na quarta-feira (29), Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, e Jeferson foram levados à casa de Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, irmão de Amarildo. A residência fica perto da área onde os corpos de Bruno e Dom foram encontrados.

Também há relatos da participação de uma testemunha no segundo dia de reconstituição. As equipes refizeram o momento em que Amarildo e Jeferson perseguiram e alcançaram a lancha que transportava Bruno e Dom, no Rio Itacoaí, e atiraram nas vítimas.

Conforme a Polícia Federal, todos os criminosos já confessaram o crime.

Homenagens

Bruno e Dom foram homenageados durante o 55º Festival Folclórico de Parintins pelos bois Garantido e Caprichoso.

O boi vermelho e branco estendeu uma grande faixa no meio do Bumbódromo pedindo justiça pelos dois, além de estampar os rostos das vítimas em uma alegoria.

Nesta sexta-feira (1º), o jornalista e o indigenista Bruno Pereira serão homenageados em uma celebração na Igreja São Domingos, em São Paulo.

