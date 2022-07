Bolsonarista que matou petista segue internado em UTI, diz delegada

Foz do Iguaçu (PR) – O agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, que invadiu a festa de aniversário e matou Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, sobreviveu e está internado, em estado grave, na UTI de um hospital de Foz do Iguaçu, no Paraná.

A informação foi confirmada na tarde deste domingo (10) pela delegada Iane Cardoso, da Polícia Civil do Estado do Paraná, em coletiva de imprensa.

“Ele não veio a óbito. Pelo contrário, está em estado estável”, declara a delegada.

A delegada afirma ainda que o homem foi autuado em flagrante na noite do crime. “Ele está custodiado pela Polícia Militar, enquanto recebe o auxílio médico”, disse.

Para a polícia, Jorge e Marcelo se conheciam, mas ainda não há indícios de que tenha havido divergências anteriores. Nos próximos dias, a polícia deve ouvir a esposa de Marcelo e também a do agente penitenciário, além de todos que estiveram presentes na festa.

“Dos que estavam no local, a polícia pegou depoimento apenas de um deles que estava sóbrio. Os demais tinham ingerido bebida alcoólica e não conseguiam dar o depoimento concreto”, aponta.

*Com informações do Estado de Minas

Leia mais:

Homem é morto a tiros por bolsonarista durante festa com tema do PT

Vídeo: veja momento da troca de tiros entre bolsonarista e tesoureiro do PT

Na Marcha para Jesus, Bolsonaro projeta eleições: “Guerra do bem contra o mal”