Na Marcha para Jesus, Bolsonaro projeta eleições: “Guerra do bem contra o mal”

São Paulo (SP) – O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na manhã deste sábado (9), da tradicional ‘Marcha para Jesus’ em São Paulo, promovida por igrejas evangélicas como a Renascer em Cristo. Neste ano, o evento conta com 10 trios elétricos que percorrem 3,5 km do trajeto entre a estação da Luz e a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira, na Zona Norte de São Paulo.

Candidato à reeleição no pleito de outubro, Bolsonaro projetou a disputa e voltou a destacar no evento as bandeiras de campanha dele, dizendo-se “defensor da família brasileira”.

“Nós temos uma posição: somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria no país. A maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez”, afirmou Bolsonaro.

Na abertura da Marcha, Bolsonaro fez referência indireta à situação econômica atual do Brasil dizendo que os problemas materiais enfrentados pelo país, como inflação e carestia, “são passageiros”.

“Problemas todos nós temos por aqui; os materiais são passageiros, como vocês estão notando nos últimos dias. Os espirituais devemos nos preocupar sim. Só um homem ou uma mulher com liberdade pode viver em felicidade”, disse o presidente da República.

Retorno após 3 anos

Por causa da pandemia, o evento não pode ser realizado presencialmente na cidade nos últimos dois anos. Em 2019, a marcha reuniu cerca de 3 milhões de pessoas segundo os organizadores.

Neste ano, são aguardadas mais de 9 mil caravanas de diversas regiões do país, o maior número da história do evento, segundo os organizadores.

*Com informações de G1

