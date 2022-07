Vídeo: veja momento da troca de tiros entre bolsonarista e tesoureiro do PT

É possível ver que o petista (no chão) já estava ferido quando é alvo de outros disparos do bolsonarista (de pé)

Foz do Iguaçu (PR) – A câmera de segurança do lugar onde foi realizada a festa do tesoureiro do PT no Paraná, Marcelo Arruda, registrou o momento em que ele e o apoiador de Jair Bolsonaro, o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho, trocaram tiros até a morte neste sábado (9).

Pelas imagens, é possível ver que o petista (no chão) já estava ferido quando é alvo de outros disparos do bolsonarista (de pé) e revida.

Em nota, a prefeitura de Foz do Iguaçu lamentou a morte de Arruda. Segundo a administração, o servidor era da primeira turma da Guarda Municipal e estava na corporação há 28 anos. O guarda municipal também era diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu e foi candidato a vice-prefeito da cidade em 2020.

Confira o vídeo:

Câmeras registraram troca de tiros. Imagens: Reprodução

*Com informações da Veja

