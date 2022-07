Jovem é executado a tiros por criminosos na Compensa

Manaus (AM) – Um jovem, ainda não identificado, foi brutalmente assassinado a tiros no momento em que consumia bebidas alcoólicas na rua do Porto, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira (13), por volta das 1h.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas afirmaram que o homem não era morador da área e foi levado até a localidade por um carro. Ele foi surpreendido pelos criminosos no momento em que estava consumindo bebidas alcoólicas.

O jovem foi atingido por oito tiros, sendo cinco nas costas, dois no braço e um na cabeça. O local do crime foi isolado por policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para atuação das demais equipes competentes.

Os profissionais do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foram até o local e realizaram a perícia. Após o procedimento, o corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame de necropsia e aguardará por reconhecimento oficial dos familiares.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que trabalha com a hipótese de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas.

