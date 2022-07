Empresário é preso por estuprar e ameaçar com arma sobrinhas-netas em Manaus

Manaus (AM) – A quarta fase da operação Acalento foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) nesta quarta-feira (13) e resultou nas prisões de dois homens, sendo um empresário de 62 anos e um homem de 33 anos. Eles foram presos pelos crimes de estupro de vulnerável e tortura.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da especializada, no caso do empresário, ele é suspeito de estuprar as duas sobrinhas-netas que atualmente possuem 16 e 17 anos. O crime começou quando a mais velha tinha apenas 13 anos de idade.

“A mais velha veio morar na casa do infrator para estudar na capital e também realizava serviços domésticos. Foi quando ele iniciou os atos libidinosos contra ela. Um desses atos ele usou como pretexto o fato de que iria corrigi-la após ela dizer que gostava de mulheres. Há um ano atrás a irmã mais nova dessa vítima veio morar na casa desse suspeito e também passou a ser abusada. Essa vítima conseguiu gravar um dos abusos e denunciou o caso na Depca”, explicou a delegada.

Coelho informou que as vítimas eram constantemente ameaçadas com arma de fogo. A esposa do empresário tinha conhecimento dos crimes contra as adolescentes, mas não denunciou às autoridades.

O suspeito foi preso na manhã desta quarta-feira (13) e ficará à disposição da Justiça para responder pelos abusos sexuais. Ele também responderá por porte ilegal de arma de fogo, pois o armamento utilizado para ameaçar as vítimas foi apreendido.

Já o segundo caso foi a prisão de um homem de 33 anos suspeito de torturar as filhas de 11 e 14 anos. Ele foi preso no município de Maués (distante 257 quilômetros de Manaus).

“Tomamos conhecimento deste caso após acionamento do Conselho Tutelar que havia sido avisado pela escola das duas crianças que elas teriam contado sobre várias torturas no âmbito familiar. Segundo as vítimas, a mãe também era vítima de violência doméstica”, disse a titular da Depca.

Uma das vítimas já apresentava crises de ansiedade e havia tentado suicídio devido as torturas realizadas pelo pai. O homem foi preso na manhã de hoje por policiais civis que atuam em Maués e deram apoio a operação policial. O suspeito já havia deixado a capital para tentar escapar da polícia.

O suspeito irá responder por tortura e deve ficar à disposição da Justiça.

