Mais de 500 professores selecionados pelo PSS são convocados em  Manaus

Manaus (AM)- Os professores selecionados do Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2021 foram convocados. O edital com a convocação foi publicado nesta terça-feira (12), no Diário Oficial do Município (DOM), nas páginas 18 a 21, edição nº 5.382.

No total são 510 novos docentes de 1º ao 5º ano do ensino fundamental que atuarão nas escolas da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Os selecionados devem aguardar o contato da Comissão de Investidura da Semed, que inicia nesta quarta (13) e termina no dia 27 de julho. Todas as orientações quanto aos procedimentos pré-admissionais e checagem de documentos serão feitas pelo endereço eletrônico comissã[email protected].

A secretária municipal de Educação, professora Dulce Almeida, reforçou que a convocação desses professores é a garantia que a gestão do prefeito David Almeida busca uma Educação de qualidade para Manaus.

“Todas essas convocações enchem os nossos corações de alegria, pois com mais professores na equipe da Semed, temos a certeza de que seremos a melhor Educação do Brasil e colocamos em prática o Plano de Governo do prefeito David”, declarou a titular da pasta.

Documentos

Os aprovados devem ter em mãos os originais e cópias dos documentos listados no edital, como CPF, comprovante de residência, título de eleitor, PIS/Pasep, diploma e histórico escolar, certidão de casamento, identidade dos filhos e certificado de reservista, dentre outros.

