Incêndio no Mauazinho assusta moradores nesta sexta-feira (15)

Manaus (AM) – Um incêndio em uma lixeira, que acabou atingindo uma área de mata próxima a várias casas no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus, acabou assustando vários moradores da localidade na madrugada desta sexta-feira (15).

O fato ocorreu por volta das 3h e o fogo tomou alta proporção. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionadas para atenderem a ocorrência e apagaram as chamas.

A fumaça ficou intensa no local e moradores temeram que as chamas se alastrassem e atingissem as residências. Algumas deixaram o local por quase inalarem fumaça.

A Polícia Civil irá investigar a causa das chamas, mas há a suspeita que o incêndio tenha sido provocado por indivíduos que queimaram fios no local para retirarem o cobre. Ninguém ficou ferido.

Outro incêndio

Um incêndio de grandes proporções, em uma área de mata, assustou moradores da rua 181, núcleo 15, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. O fato aconteceu por volta das 16h de segunda-feira (11).

Moradores avistaram o fogo alto, na vegetação que fica atrás do muro de uma escola, e imediatamente acionaram a Polícia Militar (PM) que, após receber a ocorrência, informou ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Ao chegar no local, os agentes do Corpo de Bombeiros iniciaram os procedimentos para apagar o sinistro. De acordo com informações repassadas, foi necessário utilizar 5 mil litros de água para conter as chamas.

