Incêndio de grande proporção atinge prédios comerciais no centro de SP

Um incêndio de grande proporção atinge um estabelecimento comercial no centro de São Paulo. O fogo começou na noite deste domingo (10), por volta de 21 horas na rua Barão de Duprat, na Sé, e se espalhou para prédios vizinhos.

De acordo com os Bombeiros, o fogo foi extinto pouco antes das 8h desta segunda. Dois bombeiros sofreram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé, ambos conscientes. Um deles teve 36% do corpo queimado e o outro 18%, com queimaduras de segundo grau.

Segundo o Corpo dos Bombeiros, 28 viaturas e 80 militares foram ao local para atuar no combate às chamas. Por volta das 8h da manhã, o foco principal foi extinto, entrando na fase de rescaldo. À CNN, Jefferson de Melo, coronel dos Bombeiros, informou que a loja Matsumoto, que também foi atingida pelas chamas, desabou totalmente. Já o prédio maior, onde começou o incêndio, não corre risco de desabamento. “Pela forma que ele é compartimentado, a gente acha que [um desabamento] não pode acontecer. Os demais que foram atingidos estão praticamente condenados. Estão com rachaduras bem comprometidas. Provavelmente será necessário o dia todo [de trabalho] e mais uma noite”, detalhou ele, ao comentar o extenso combate ao fogo. Até o momento não há detalhes sobre as causas do incêndio.

No local em que começaram as chamas funciona um prédio comercial com 10 andares. No térreo, há uma loja de bolsas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o tamanho do incêndio. Uma extensa fumaça escura é vista no céu da cidade.

*Com informações do Uol

