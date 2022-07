Com bolsas de até R$ 1.300, IEL abre 62 vagas para estágio

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro

Manaus (AM) – O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) oferece para esta quinzena 62 vagas de estágio, com atuação em regime presencial, sendo 60 para estudantes de nível superior, uma para nível técnico e uma para ensino médio. As bolsas estão no valor de R$ 390 a R$ 1.300,00, mais auxílio transporte e alimentação.

As vagas para nível superior são para os cursos de administração (23), educação física (20), ciências contábeis (cinco); pedagogia (quatro); nutrição (dois); engenharia mecânica (uma); engenharia elétrica (uma); engenharia software (uma); publicidade e propaganda (uma); sistema da informação (uma) e recursos humanos (uma). A vaga para nível técnico é para aluno do curso de rede de computadores (uma), além da vaga para aluno do ensino médio (uma).

Para participar do processo, os candidatos devem acessar https://iel.pandape.com.br/ e ter cadastro no site do IEL Amazonas, além de estarem com todos os dados pessoais, escolares e de conhecimentos gerais atualizados, incluindo telefone e e-mail. Mais informações pelo site e redes sociais do IEL (Facebook e Instagram) e pelo WhatsApp (92) 98134-0259.

O IEL não recebe currículos por e-mail e nem de forma presencial. A participação será via sistema por meio do cadastro. As vagas serão divulgadas, de forma gradual, e ficarão disponíveis até completar o número máximo de candidatos a serem encaminhados de acordo com a demanda da empresa cliente.

*Com informações da assessoria

