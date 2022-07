Whirlpool abre inscrições para Programa de Estágio

A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, está com inscrições abertas para estudantes, até o dia 11 de julho, para o Programa de Estágio. Ao todo, são 42 vagas para atuar nas áreas de Suprimentos, Comercial, Marketing, Comunicação, Finanças, Jurídico, Recursos Humanos, Produção e Tecnologia de Produto. As oportunidades são para as unidades localizadas nas cidades de São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Manaus (AM) e Joinville (SC).

Os estudantes interessados precisam atender aos seguintes pré-requisitos: formação a partir de dezembro de 2023; disponibilidade para estagiar seis horas por dia; e cursar bacharelado, tecnólogo ou licenciatura. Entre os benefícios estão bolsa auxílio, home office dois dias por semana; short friday uma vez ao mês; vale transporte, ônibus fretado ou estacionamento; descontos em produtos das marcas; restaurante no local; Gympass; Plano de Saúde; e Seguro de Vida. O Programa tem duração de até dois anos.

Segundo Erica Baldini, diretora sênior de RH da Whirlpool, o Programa de Estágio tem como objetivo proporcionar uma experiência de trabalho real em um lugar dinâmico, inovador e em constante transformação, desenvolvendo e inspirando novos talentos.

“Na companhia, trabalhamos em prol de um ambiente plural e ter talentos diversos – nas diferentes esferas – é ponto fundamental. Queremos oferecer a esses jovens um espaço de desenvolvimento pessoal e profissional, onde possam construir suas carreiras, e que juntos e juntas sigamos com a nossa visão de ser a melhor companhia de cozinha e lavanderia, melhorando a vida dos nossos consumidores”, afirma.

Mais informações sobre o processo seletivo no site Programa de Estágio Whirlpool 2022.

Sobre a Whirlpool

A Whirlpool Corporation tem o compromisso de ser globalmente a melhor empresa de eletrodomésticos para cozinha e lavanderia, melhorando continuamente a vida em casa. Em um mundo cada vez mais digital, a Companhia inova constantemente com o propósito de atender às necessidades dos consumidores, por meio de suas marcas icônicas, incluindo Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, JennAir, Indesit e Yummly.

Em 2021, a Empresa reportou aproximadamente US$22 bilhões em vendas anuais, 69.000 funcionários e 54 centros de pesquisa de tecnologia e fabricação. Informações adicionais sobre a empresa podem ser encontradas em whirlpoolcorp.com.

*Com informações da assessoria

