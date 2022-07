Após busca e apreensão, Deolane dá festa com 5 mil latas de cerveja

Mesmo após ter sido alvo de uma operação de busca e apreensão, a advogada e influenciadora Deolane Bezerra promoverá, nesta terça-feira (19), uma festa que promete deixar muitos convidados animados.

A expectativa é que a Ressaca Junina da Dra. receba, ao menos, 1000 convidados e, para atender a todos, terá 5 mil latas de cerveja, 600 garrafas de vodca e 500 garrafas de uísque. Entre as atrações musicais, estarão Solange Almeida, Tierry, Gabi Martins, Maria Clara e Yasmin Santos.

“Pensamos nesse evento no começo do ano, eu sugeri a ideia para Deolane que amou imediatamente, só ressaltou que queria que fosse realmente uma festa com as origens do Nordeste e foi exatamente o que fizemos: comidas típicas, barracas de jogos, atrações do forró e do sertanejo, teremos uma fonte que jorrará pinga e os convidados se servirão lá, direto da fonte. Olha, realmente a festa está espetacular. Os convidados irão se surpreender” , comentou o prometer Kadu Rodrigues.

“Eu vim do Nordeste, esperava o ano todo por uma festa junina, hoje poder ter a minha é sensacional. Por isso falei para o Kadu, queria algo com a minha essência, que fosse uma noite para as pessoas sentirem aquele gostinho que eu tive. Não tenho dúvidas que hoje será uma noite mágica” , contou Deolane.

O cardápio principal da festa vai servir baião de dois, caldos, bobó de camarão, cocada cremosa e pastel.

Acusações

Deolane Bezerra está sendo investigada por um possível crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro. Na última semana, a polícia foi à casa da influencer para cumprir um mandado de busca e apreensão, ordenado pelo Ministério Público de São Paulo. No último domingo (17), a advogada concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, e negou as acusações.

“Peço que eles provem. Como advogada, eu trabalho em cima de provas. Do mesmo jeito que eles falarem algo sobre mim, eu vou provar com documentos, eles também têm que provar o que eles falam”, pontuou, após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) revelar que advogada movimentou cerca de R$ 6 milhões nos últimos seis meses.

*Com infomações do Metrópoles

