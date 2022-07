Wanessa perde contratos após romance com Dado Dolabella, diz colunista

Wanessa Camargo estaria passando por resistência após se tornar público o romance com Dado Dolabella.

A cantora esteve recentemente em um retiro espiritual que reuniu apresentações e práticas culturais.

Segundo informações de Lucas Pasin, do Splash Uol, a cantora estaria encontrando dificuldades em renovar compromisso publicitários por conta do receio das marcas em vincular a imagem ao ator.

Ainda de acordo com o colunista, Juliana Rosas, empresária da artista, teria encerrado a parceria com cantora e deixou de cuidar da carreira musical da cantora.

Um fonte próxima teria confirmado as dificuldades que Wanessa passa.

“Mais de um contrato com a Wanessa não foi renovado e as marcas justificaram que era por conta do novo romance. A Juliana pediu demissão também por isso”, disse o funcionário.