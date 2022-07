Melody abre o jogo após confusão com Anitta: “Jogada de marketing”

Melody aparecer nas redes sociais nesta terça-feira (19) para falar sobre as polêmicas recentes com Anitta, além da acusação de plágio da canção “Positions”, de Ariana Grande.

Por meio de vídeos nos stories do perfil do Instagram, a cantora disse que não existe treta com a poderosa e falou sobre uma conversa com Nija Charles, uma das compositoras do hit internacional.

“Esperei baixar a poeira desse bafafá todo para vim explicar o que aconteceu […] Eu não tenho treta com a Anitta. Sou fã dela. Às vezes a gente se zoa um pouquinho”, iniciou Melody.

“Mas eu tenho uma admiração muito grande por ela, e acredito que ela tenha um pouco por mim. Eu e Anitta fazemos essa zoeira mais por jogada de marketing. Não temos treta”, completou.

Sobre a acusação de plágio do hit de Ariana Grande, Melody disse que a canção não foi removida das plataformas e ela mesma foi quem tirou do ar.

“Ninguém derrubou minha música. Quando soltei a música, há uns cinco meses, eu mesma tirei do ar. Fiquei com receio. Tirei ela do canal com 30 milhões de visualizações. Já tirei há muito tempo”, contou.

“A compositora nem falou de mim. Ela só queria os créditos e eu já dei os créditos. Estão no ar. Não ataquem ela antes de pesquisar. Independente de tudo, ela foi uma fofa comigo”, finalizou.

