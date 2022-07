Flamengo desiste de ação no STJD contra sorteio da Copa do Brasil

O Flamengo joga a partida de ida no RJ, no dia 27 de julho e a volta na Arena da Baixada, no dia 17 de agosto

Nesta quinta-feira (21), o Flamengo retirou a ação no STJD contra o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro havia ido à Justiça Desportiva para inverter os mandos de campo do confronto contra o Athletico-PR.

Mesmo assim, o clube carioca entende que houve erro no sorteio dos mandos de campo, o que acabou prejudicando o Flamengo, porém, por ter boa relação com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, o Rubro-Negro desistiu da ação.

“Embora o Flamengo não concorde com a possibilidade de um sorteio sofrer ajustes que interfiram em seu resultado e entenda que o presente processo encerra uma postulação juridicamente correta e justa, o clube prefere nesse momento dar um voto de confiança à nova gestão da CBF, esperando que no futuro os processos sejam mais transparentes e legítimos.” afirmou o clube.

A discussão começou após o Rubro-Negro ter sua posição invertida no sorteio dos mandos campo pois há alguns anos, a CBF adotou o critério de não deixar clubes da mesma cidade jogando a mesma perna da eliminatória no mesmo município.

Como a dupla FlaFlu está classificada, coube ao Tricolor Carioca ter a oportunidade de fazer o jogo de volta, contra o Fortaleza, no Maracanã, dia 17 de agosto

Com isso, o Flamengo joga a partida de ida no Rio de Janeiro no dia 27 de julho e a volta na Arena da Baixada no dia 17 de agosto.

A contestação do Rubro-Negro foi pelo fato do critério não estar previsto no regulamento. Vale lembrar que nas oitavas ocorreu isso, e o Fluminense teve de decidir fora de casa, enquanto o Flamengo decidia contra o Atlético-MG no Maraca, porém, a diretoria do clube alega que na ocasião o Botafogo, que ainda estava no páreo, também fechou em casa as oitavas de final.

