UBS Móvel começa atender moradores do residencial Manauara 2 nesta segunda (25)

Manaus (AM) – A Unidade Básica de Saúde (UBS) Móvel 02 começou a atender, nesta segunda-feira (25), no residencial Cidadão Manauara 2, etapa B, localizado na rua Dorgival de Azarias, nº 354, bairro Santa Etelvina, zona Norte, a partir desta segunda-feira (25).

A UBS Móvel, administrada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), funciona com sistema de livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a Semsa coordena outras três UBSs Móveis, que permanecem pelo período de 15 dias em vazios assistenciais da cidade e são deslocadas conforme planejamento do Núcleo de Programas de Saúde Móvel.

A UBS Móvel 01 está funcionando na rua Ararabóia, s/nº, conjunto Viver Melhor 1 – 2ª etapa, bairro Lago Azul, zona Norte. A UBS Móvel 03 está instalada nas dependências da Unidade de Saúde da Família (USF) Lindalva Damasceno (rua Sete, s/nº, bairro Tarumã, zona Oeste). Já a UBS Móvel 04 está no Centro de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago e Silva (rua Hernandez, nº 199, bairro Tarumã).

“Por meio das UBSs Móveis, a secretaria consegue alcançar um número maior de cidadãos com oferta de atendimento médico de qualidade e outros serviços de promoção à saúde. A população que vive perto tem mais facilidade para cuidar da sua saúde junto a um profissional, basta apresentar documento de identidade com foto, cartão do SUS e CPF na hora do atendimento”, disse Djalma.

O titular da Semsa explicou que as UBSs Móveis disponibilizam coleta de exame preventivo, consultas em enfermagem e com clínico geral, dispensação de medicamentos, teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e inserção ou consulta de procedimentos no Sistema de Regulação (Sisreg).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus leva UBSs Móveis para o bairros Tarumã e Viver Melhor I

UBS do São Geraldo entra em reforma a partir desta segunda (11) e serviços são suspensos

Prefeitura de Rio Preto da Eva reinaugura UBS, entrega 650 óculos de grau e cartões do auxílio enchente