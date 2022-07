UBS do São Geraldo entra em reforma a partir desta segunda (11) e serviços são suspensos

Os pacientes que são atendidos na unidade devem procurar a UBS 04, localizada no beco Bragança, 2, no bairro Presidente Vargas

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus informa que a Unidade Básica de Saúde (UBS) S 05, localizada na rua Pico das Águas, no bairro São Geraldo, zona Oeste da capital, vai passar por trabalhos de reforma a partir desta segunda-feira (11), e precisará suspender os atendimentos no período de 15 dias.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os pacientes que são atendidos neste estabelecimento de saúde, que procurem a UBS 04, localizada no beco Bragança, 2, no bairro Presidente Vargas, na zona Sul, e a UBS José Rayol, na avenida Constantino Nery, s/nº, no bairro Flores, na zona Centro-Sul da capital.

A reforma da UBS S 05 faz parte de um pacote de obras que a Prefeitura de Manaus vem tocando na área da saúde desde o início da gestão do prefeito David Almeida. O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que, no total, são cem obras entre revitalização, reformas e construções, que estão executadas pela prefeitura ao longo de 2022.

