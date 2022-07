Prefeitura de Rio Preto da Eva reinaugura UBS, entrega 650 óculos de grau e cartões do auxílio enchente

Evento contou com a participação do deputado federal Silas Câmara

Na manhã deste sábado (2), a prefeitura de Rio Preto da Eva fez uma série de entregas importantes nos setores de saúde e assistência social, para melhorar a qualidade de vida da população do município. Todos os eventos contaram com a participação dos vereadores de Rio Preto e do deputado federal Silas Câmara (REPUBLICANOS).

UBS reinaugurada

A primeira parada foi na Unidade Básica de Saúde Ednaide Lopes da Costa, no bairro Monte Castelo 2, reinaugurada após seis meses de reforma. Foram feitos reparos no telhado, a troca de parte do piso, instalação de novos ar-condicionados e pintura em toda a unidade.

“É um momento de muita felicidade para todos nós da área da saúde. Agradecemos ao prefeito Anderson Sousa que não mediu esforços para entregar uma UBS padrão e toda equipada para os moradores do bairro Monte Castelo”, disse Aila Carla Bernardino, secretária de saúde de Rio Preto da Eva.

Fundada em março de 2019, a UBS conta com 38 profissionais e atende os moradores dos bairros Monte Castelo 1 e 2, Morada do Sol e parte da rodovia AM-010. Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h, com atendimentos de clínico geral, enfermagem, fisioterapia, assistência social, psicologia e urologia.

“Nós ficamos esses 6 meses atendendo na UBS Canaã, e agora vamos poder voltar a realizar os atendimento aqui na nossa UBS, toda reformada, bonita, pronta para receber os pacientes. Estamos muito felizes e gratos por essa reforma que foi feita”, informou a enfermeira Mariana Rodrigues, que está a pouco mais de 2 anos na gerência da unidade.

Enxerga Mais Rio Preto

Ainda neste sábado, 650 óculos de grau foram entregues à população através do Programa Enxerga Mais Rio Preto, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em parceira com as secretarias de saúde (SEMSA), educação (SEMECD) e Governo do Amazonas.

“Hoje foi um dia de muita alegria, graças a Deus, porque nós conseguimos fazer todas essas entregas. Esse é um projeto que a gente gosta muito, que leva dignidade às pessoas, que dá a oportunidade delas enxergarem melhor, trabalharem”, disse a primeira-dama e secretária da Semas, Soraya Almeida.

“A secretária Soraya e o prefeito Anderson estão de parabéns por esse projeto tão importante, que vem ajudando muita gente. As portas do meu gabinete estão abertas para atender a todas as demandas do nosso povo”, frisou a vereadora Katwyssya Martinelli.

As 650 pessoas que receberam os óculos neste sábado, fizeram o exame no último mutirão oftalmológico realizado no mês passado. Dona Marília Farias, moradora da comunidade Redenção, foi uma das beneficiadas. “Graças a Deus que a gente está tendo essa oportunidade de receber o nosso óculos, porque nós não temos condições de comprar, então só temos agradecer ao prefeito e a primeira-dama por esse projeto”, disse ela.

Em todo o ano passado o Enxerga Mais Rio Preto entregou 2 mil óculos de grau para a população. Este ano, já foram entregues pouco mais de 1500 unidades em três edições do programa. E a meta é alcançar os 4 mil óculos entregues.

4ª dose da vacina contra a Covid-19

Rio Preto da Eva também passou a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 neste sábado. O deputado federal Silas Câmara aproveitou a oportunidade e tomou a vacina diante do público presente. “Eu quero fazer isso em frente a todos vocês para mostrar a importância da imunização. A gente percebeu que tem crescido o número de casos de Covid-19 no Amazonas, então precisamos tomar a vacina”, disse Silas.

Cartões do Auxílio Enchente

Mais de 1400 famílias que vivem na zona rural de Rio Preto da Eva também foram contempladas com o Auxílio Enchente. Parte dos cartões foram entregues hoje no Centro de Convivência do Idoso.

“Hoje estão sendo atendidas aqui 250 famílias da extensão do Baixo Rio e parte do Alto Rio, e também estão recebendo os cartões os moradores do KM 105, mas a gente começou a entrega do auxílio na quarta-feira. A ideia é alcançar todos os moradores afetados pela cheia até a próxima segunda-feira”, disse a secretária executiva da Semas, Néia Souza.

O Auxílio Estadual Enchente é um programa do Governo do Amazonas, e atende às famílias afetadas pela subida dos rios. O benefício é no valor de R$ 300 e pago em parcela única. Seu Dilair Ferreira, morador da comunidade XV de Novembro, no ramal Francisca Mendes recebeu o cartão. “Esse auxílio veio em uma hora muito boa. Nós estávamos precisando mesmo dessa ajuda, porque a cheia veio muito forte esse ano. Assim que liberado eu já vou fazer o meu rancho”, disse ele.

O prefeito Anderson Sousa fez um balanço de todas essas entregas. “Foi um sábado muito produtivo. Fizemos diversas entregas importantes para a população e a nossa meta é fazer muito mais, porque o povo de Rio Preto da Eva merece. O que a gente puder fazer pelas pessoas nós vamos fazer, porque esse é o governo que trabalha pensando no melhor para todos”, completou o prefeito.

O deputado federal Silas Câmara também agradeceu pela oportunidade de participar desses momentos importantes para Rio Preto da Eva. “Eu gosto muito do povo de Rio Preto, tenho uma amizade muito grande com o Anderson, com a primeira-dama Soraya, sempre que eu venho aqui sou muito bem recebido. Só tenho agradecer pelo carinho, então me coloco a disposição para buscar recursos em Brasília para ajudar ainda mais no desenvolvimento desse município”, salientou Silas.

