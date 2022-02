Número de desaparecidos em Petrópolis sobe para 218

Ainda de acordo com a Defesa Civil, até o momento, o Corpo de Bombeiros RJ resgatou 24 pessoas com vida.

Rio de Janeiro (RJ) – Subiu de 116 para 218 o número de desaparecidos após a tragédia que devastou a cidade de Petrópolis no Rio de Janeiro.

A nova conta foi divulgada no início da tarde desta sexta-feira (18/2) pela Defesa Civil. A maioria das pessoas desaparecidas é do sexo feminino, sendo 117 mulheres e 101 homens.

Buscas por desaparecidos

As buscas pelos desaparecidos seguem desde terça-feira, mas as autoridades tem enfrentado obstáculos, como áreas de difícil acesso e o excesso de lama.

Na manhã desta sexta, o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Rio, Leandro Monteiro, afirmou que as fortes chuvas que voltaram a atingir Petrópolis podem atrapalhar na busca por vítimas e causar novos deslizamentos.

“As chuvas preocupam muito. Infelizmente, tive que determinar a suspensão da operação ontem à noite, a sirene disparou três vezes, choveu muito, cerca de 70 milímetros nas últimas 24 horas”, disse o comandante à uma emissora de TV.

* Com informações do Metrópoles

