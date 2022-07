Dupla Gilson Peranzzetta e Mauro Senise fazem show nesta terça em Manaus

As apresentações fazem parte do quinto dia da 10ª edição do Amazonas Green Jazz Festiva

Manaus (AM)- Nesta terça-feira (26), às 20h, dois dos artistas mais respeitados do Brasil se apresentarão no palco do Teatro Amazonas: Gilson Peranzzetta e Mauro Senise, que possuem mais de 30 anos de carreira. Já, às 21h30, a plateia prestigia a apresentação do badalado guitarrista Bruno Mangueira e quarteto.

As apresentações fazem parte do quinto dia da 10ª edição do Amazonas Green Jazz Festival, que realizará dois shows por noite até o próximo sábado, 29 de julho.

Enquanto Gilson Peranzzetta é pianista, compositor, maestro e arranjador, Mauro Senise atua como saxofonista, flautista, arranjador e professor de música. Eles já conquistaram vários prêmios e gravaram diversos discos, consolidando a carreira internacional e se tornando duas referências brasileiras.

Anualmente, a dupla marca presença nos festivais mais importantes do Brasil, EUA e Europa – como Vienna Jazz Festival, Summer Festival e San Francisco Jazz Center. Trabalhando com referências da MPB e utilizando técnicas aprimoradas, o duo promete proporcionar experiências únicas aos espectadores do Teatro Amazonas.

A segunda atração da noite é o guitarrista, violinista, compositor e arranjador Bruno Mangueira, que já trabalhou com nomes de destaque em nível nacional, como Zizi Possi, Leila Pinheiro e Toninho Horta. E também ao redor do mundo, gravando dois CDs com os pianistas Phill de Gregg e Otomar Ruiz, ambos em 2018.

Ele já se apresentou com grandes orquestras sinfônicas e grupos brasileiros, e norte-americanos. Além disso, já realizou vários trabalhos de arranjo e direção musical para CDs, DVDs e espetáculos.

Os ingressos para o Amazonas Green Jazz Festival estão à venda na bilheteria do Teatro Amazonas ou pelo site Bilheteria Digital www.bilheteriadigital.com, com valores de R$ 30 a R$ 100. Confira toda a programação no site amazonasgreenjazzfestival.com.br ou pelo Instagram @amazonasgreenjazzfestival.

O evento tem patrocínio master do Instituto Cultura Vale, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, apoio da Embaixada dos Estados Unidos, e o hotel oficial é o Juma Ópera.

