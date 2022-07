Quarteto Instrumental Aldenor Honorato movimenta Manaus com show de jazz

O evento contou com a participação do Quarteto Instrumental Aldenor Honorato, e aconteceu no Manauara Shopping, no piso 8

Manaus (AM) – A capital amazonense foi movimentada pelo jazz na tarde desta segunda-feira (25), com a realização de um pocket show especial do Amazon Green Festival. O evento contou com a participação do Quarteto Instrumental Aldenor Honorato, e aconteceu no Manauara Shopping, no piso 8.

O show do grupo teve músicas de compositores famosos do jazz como Charlie Park, Mayors David e Fred Rubol. Para a gerente de marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena, o evento possui grandes ações para Manaus.

“É uma alegria muito grande aqui para o Manaura shopping receber também esse Pocket Show, algumas ações do festival que está movimentando toda a cidade, que é tão importante para a cidade e para o estado”, disse

O grupo iniciou a apresentação às 17h, sendo formado por Aldenor Honorato na guitarra, Sérvio Túlio no baixo, Ênio Prieto no sopro, e Airton Silva na bateria.

Conforme Isa Lucena, além da apresentação de hoje, haverá também outro show, no dia 28 de julho, do vencedor do concurso Jovem Instrumentista, às 17h30.

“O Manauara shopping sempre está apoiando todas as ações que são culturais, que são fortes e importantes. Representa para a gente uma grande alegria estar junto de tudo que é importante e forte nesta cidade”, afirmou.

