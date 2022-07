Manaus inicia segunda fase do projeto “Arte Pela Cidade”

Manaus (AM)- Inicia nesta quinta-feira (21), a segunda fase do projeto multicultural “Arte Pela Cidade”, que acontecerá em 21 pontos da capital amazonense, com mais de 150 atrações locais.

A programação da segunda fase do projeto “Arte Pela Cidade” segue até o próximo domingo (24) com sete atrações locais: Kaiza Marques, Família Seven, Sandrinha Andrade, Trio Nordestino, Grupo Calçada, Grupo Vila da Barra e Cileno.

O objetivo do projeto, que tem duração de 45 dias, é facilitar o acesso da população manauense à cultura, além de valorizar artistas locais, conta o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira.

“Lançamos o ‘Arte Pela Cidade’ no último dia 15, no Mercado Municipal Adolpho Lisboa, em comemoração aos 139 anos do nosso famoso “Mercadão”, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade, com a apresentação do cantor Nunes Filho. Recebemos diversos comentários positivos com o lançamento do projeto. Até o dia 28 de agosto, estaremos levando as intervenções artístico-culturais para todas as zonas de Manaus, contando com a participação de mais de 150 artistas locais”, informou.

Oliveira explica ainda que o projeto busca estabelecer formas de democratização da cultura, assim como o fomento às artes.

“A classe artística foi tão afetada no último ano, por conta da pandemia da Covid-19, e o projeto busca estabelecer formas de democratização à cultura e de fomento às artes, além de auxiliar no restabelecimento do setor”, finalizou.

O Terminal de Integração 2 (T2), no bairro Cachoeirinha, zona Sul, é o primeiro ponto a receber a segunda fase do projeto, nesta quinta-feira (21), com a apresentação de uma das artistas mais conhecidas do Amazonas, a cantora Kaiza Marques, considerada a “Rainha do Arrocha”, das 17h15 às 18h45.

Já na sexta-feira (22) o Terminal de Integração 3 (T3), no bairro Cidade Nova, zona Norte, recebe o grupo gospel Família Seven, que promete muito rock and roll. A banda é formada pelo vocalista Vieira e a esposa dele, Kaila, que também é vocalista, e tem como integrantes os filhos do casal, Gabriel, Kaliel, Davi e Gabrielle. A apresentação inicia às 17h15 e finaliza às 18h45.

O público presente no porto do Ceasa, no bairro Distrito Industrial, zona Sul, no sábado (23) vai poder conferir a apresentação da cantora Sandrinha Andrade, a “Rainha do Bolero Lero”, das 9h às 10h30.

No domingo (24), a programação do projeto “Arte Pela Cidade” tem quatro apresentações artísticas, nas zonas Sul e Oeste de Manaus. O Trio Nordestino, das 8h30 às 9h30, e o Grupo Calçada, das 9h40 às 10h40, fazem apresentações na conhecida Feira da Eduardo Ribeiro, no Centro.

E fechando a segunda fase do projeto, o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste, recebe o Grupo Vila, das 17h50 às 18h50, e das 19h às 20h, o cantor Cileno fecha a programação da semana do “Arte Pela Cidade”.

A iniciativa é da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) e acontece em parceria com as Secretarias Municipais de Comunicação (Semcom); de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Pontos de Intervenção – Segunda Fase

Quinta-feira (21)

Atração – Kaiza Marques

Local – Terminal de Integração 2

Horário – 17h15 às 18h45

Sexta-feira (22)

Atração – Família Seven

Local – Terminal de Integração 3

Horário: 17h15 às 18h45

Sábado (23)

Atração – Sandrinha Andrade

Local – Porto da Ceasa

Horário – 9h às 10h30

Domingo (24)

Atração – Trio Nordestino

Local – Feira da Eduardo Ribeiro

Horário – 8h30 às 9h30

Atração – Grupo Calçada

Local – Feira da Eduardo Ribeiro

Horário – 9h40 às 10h40

Atração – Grupo Vila da Barra

Local – Complexo Turístico Ponta Negra

Horário – 17h50 às 18h50

Atração – Cileno

Local – Complexo Turístico Ponta Negra

Horário – 19h às 20h

*com informações da assessoria

Fotos – João Viana / Manauscult

Edição Web: Bruna Oliveira

